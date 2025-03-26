Солнечная энергетика выросла на 30% всего за год Международное энергетическое агентство подвело итоги 2024 года в новом отчете.
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Солнечная энергетика выросла на 30% всего за год Международное энергетическое агентство подвело итоги 2024 года в новом отчете.
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