Мебель, еда и сотни сотрудников. Как Бахрейн привёз свой Гран При в Малайзию

Официальный аккаунт Гран При БахрейнаВо время уик-энда Гран При Бельгии в июле генеральный директор Международного автодрома Бахрейна шейх Салман бин Иса Аль Халифа получил звонок, который полностью изменил его планы на лето.
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