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Техномиллиардеры оказались единственными, кто разбогател в 2026 году — Bloomberg

Совокупное состояние примерно 100 представителей технологического сектора из числа 500 богатейших людей мира с начала года по 30 сентября выросло на $845 млрд.

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