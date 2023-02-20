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Активисты сорвали встречу писательницы-националистки из Украины

Активисты сорвали встречу писательницы-националистки из Украины

Мероприятие с участием украинской писательницы Оксаны Забужко, которая прославляла националистов из УПА (ультраправая украинская националистическая организация, запрещенная в России) сорвали польские активисты, сообщает 20 февраля издание Kresy.

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