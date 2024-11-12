Российская экономика переходит в стадию замедления

Эксперты РАН назвали признаки ожидаемого замедления экономики и отметили, что они проявляются все сильнее, сообщает РБК со ссылкой на экономистов из Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) Российской академии наук в свежем краткосрочном анализе динамики ВВП.