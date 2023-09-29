Певица Татьяна Ткачук впала в депрессию после расставания с возлюбленным

Певица Татьяна Ткачук призналась в беседе с ngs.ru, что в 24 года тяжело переживала расставание. Ткачук вспомнила, как в 24 года "влюбилась без памяти", однако спустя некоторое время ее партнер решил с ней расстаться.
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