Россиянам рекомендовали не брать кредит без надёжного источника дохода

Директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский рекомендовал не брать кредит, если нет надёжного источника дохода для его погашения.
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