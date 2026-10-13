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Россиянам рекомендовали не брать кредит без надёжного источника дохода

Россиянам рекомендовали не брать кредит без надёжного источника дохода

Директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский рекомендовал не брать кредит, если нет надёжного источника дохода для его погашения.

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