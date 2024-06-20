Психолог рассказал, что такое зависимость

Психолог, кандидат философских наук, основатель направления ценностно-ориентированной психологии (ЦОП), ректор Института ценностно-ориентированной психологии Олег Гадецкий рассказал, что зависимость — это состояние, при котором человек испытывает … .
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