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Психолог рассказал, что такое зависимость

Психолог рассказал, что такое зависимость

Психолог, кандидат философских наук, основатель направления ценностно-ориентированной психологии (ЦОП), ректор Института ценностно-ориентированной психологии Олег Гадецкий рассказал, что зависимость — это состояние, при котором человек испытывает … .

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