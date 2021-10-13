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Никогда не сдаваться! Московская паника 15–16 октября 1941 года

Никогда не сдаваться! Московская паника 15–16 октября 1941 года

Жители Москвы строят баррикады на улицах города Психическая атака Немцы пытались сделать с Москвой то, что им удалось в Варшаве, Осло, Брюсселе, Роттердаме и Париже (Психологическая война.

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