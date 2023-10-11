Депутаты Татарстана просят привлекать к ответственности по КоАП РФ уехавших россиян

Депутаты Госсовета Татарстана предложили привлекать к административной ответственности россиян, находящихся за рубежом, за публичные действия, которые противоречат государственной и общественной безопасности России.
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