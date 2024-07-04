Мать и дочь были найдены в Приморье после исчезновения во время похода за грибами

Сотрудникам правоохранительных органов, спасателям и местным жителям удалось найти 37-летнюю женщину и ее 11-летнюю дочь, которые пропали во время прогулки по лесу в поселке Углекаменск Партизанского городского округа.
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