В регионе расселен первый дом по механизму комплексного развития территорий

Министр строительства региона Алексей Колмаков посетил площадку, на которой стартовала реализация проекта комплексного развития территорий между улицами Фадеева и Игарская, и дал старт сносу первого расселенного в рамках данного проекта аварийного дома.
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