Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Торт "Анна Павлова" был придуман в Австралии, в прошлом веке, в честь знаменитой русской балерины Анны Павловой.
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