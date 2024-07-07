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Торт "Анна Павлова"

Торт "Анна Павлова"

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Торт "Анна Павлова" был придуман в Австралии, в прошлом веке, в честь знаменитой русской балерины Анны Павловой.

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