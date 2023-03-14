«Вы не надейтесь, что мы забудем про ваш закон»: градозащитник Баханович рассказала о борьбе горожан с законом о КРТ

Как чиновники Смольного вынуждены терпеть Общественный штаб по обсуждению закона Александра Беглова о «реновации хрущевок» в Петербурге, и почему следующему губернатору Петербурга суждено отменить этот закон, НЕВСКИМ НОВОСТЯМ в эксклюзивном интервью рассказала член Общественного штаба, юрист и градозащитник Ирина Баханович.
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