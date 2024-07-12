«Коммерсант»: осужденный генерал Росгвардии Драгомирецкий попросился на СВО

Осужденный на 9,5 года колонии строгого режима с лишением звания по делу о коррупции бывший заместитель командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майор Вадим Драгомирецкий выразил намерение отправиться в зону СВО.
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