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«Коммерсант»: осужденный генерал Росгвардии Драгомирецкий попросился на СВО

«Коммерсант»: осужденный генерал Росгвардии Драгомирецкий попросился на СВО

Осужденный на 9,5 года колонии строгого режима с лишением звания по делу о коррупции бывший заместитель командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майор Вадим Драгомирецкий выразил намерение отправиться в зону СВО.

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