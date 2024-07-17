Канцлер Австрии выступил против бойкота председательства Венгрии в ЕС

Вчера Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что премьер-министру Венгрии Виктору Орбану нужно «дать отпор» за проведение переговоров по вопросам конфликта на территории Украины, не согласованных с властями Евросоюза.
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