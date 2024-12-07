Обычная деревянная разделочная доска оказывается может стать настоящим украшением на кухне! Идеи для вдохновения!

Я даже и подумать не могла, что обычная деревянная доска для нарезки продуктов может своим видом украсить кухню! А тут оказывается секрет простой, надо просто правильно их скомпоновать и разместить))) При чем использовать можно любое подходящее пространство - например боковую стенку кухонного шкафа.
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