Глава Нового Уренгоя отчитался о ходе масштабного проекта. Фото

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Антон Колодин отчитался о ходе работ в современном парке «Дружба». Он сообщил в социальных сетях, что проект получается масштабным, парк должен стать комфортным местом для всех горожан.
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