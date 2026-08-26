Директора фирмы из РТ будут судить за неуплату 161 млн рублей налогов. Как рассказали в прокуратуре РТ, с января 2020-го по март 2023 года 40-летний руководитель одной из организаций подготовил фиктивные распоряжения о переводе денег, а также внес в декларации ложные сведения и тем самым избежал уплаты налогов.