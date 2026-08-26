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Татар-информ

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Директора фирмы из РТ будут судить за неуплату 161 млн рублей налогов

Директора фирмы из РТ будут судить за неуплату 161 млн рублей налогов

Директора фирмы из РТ будут судить за неуплату 161 млн рублей налогов. Как рассказали в прокуратуре РТ, с января 2020-го по март 2023 года 40-летний руководитель одной из организаций подготовил фиктивные распоряжения о переводе денег, а также внес в декларации ложные сведения и тем самым избежал уплаты налогов.

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