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Закавказский размен

Закавказский размен

Пашинян уверенно ведёт Армению на разрыв с Россией. И пусть ведёт. Примера Украины армянам мало. Я не перестаю поражаться глупости этого древнего народа, существующего и сохраняющего остатки своей государственности в Восточной Армении (я имею в виду историческую географическую область) только благодаря России.

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