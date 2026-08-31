Команда центра «Гермес» из Восточного Дегунина стала призёром увлекательного турнира

На днях на базе Морского центра имени Петра Великого было по-настоящему жарко: воспитанники всех подразделений «Гермеса» встретились, чтобы выяснить, кто из них самый быстрый, меткий и эрудированный.
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