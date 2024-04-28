Бартон, Цыпкин, Дубынин и другие звездные эксперты выступили на конференции Psychologies

Конференция была посвящена обсуждению человеческого мозга и его особенностей. Гости собрались, чтобы послушать выступления звезд современной психологии, поучаствовать в мастер-классах и задать вопросы экспертам.
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