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АЛЕКСЕЕВСКИЙ ВЕСТНИК

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Школа-интернат для слепых получила грант Мэра Москвы II степени

ГБОУ «Школа-интернат №1 для обучения и реабилитации слепых» стало обладателем гранта Мэра Москвы II степени в сфере образования.

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