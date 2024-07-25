ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Ничего личного… Это же бизнес… Деньги не пахнут… Мы не помогаем России развиваться и обходить санкции, мы просто зарабатываем свои деньги… А куда девать наши суда? И т.
США не хотят, чтобы Россия продавала СПГ, не хотят, чтобы развивалась наша газовая отрасль, не хотят…, но, что есть мочи, помогают России!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Т
Тамара
Если это ТАК......, ВОСХИЩАЮСЬ тобой РОССИЯ!!!
Ответить
15 час.
ВТ
Врам Тавризов
Автор, эти газовозы ходят не под российским флагом! Они не наши! Их построили на деньги амеров, да, и они обслуживают Новатэк. Но между строк - наши не хотят платить за свои же заказы газовозов ? Один Кристоф де Маржери полностью проплачен и наш? Да . Надо причитать о том, что у нас нет своего достаточного танкерного флота, что было и начале 1990 -х годов Мне зам министра морского флота сказал, что у России нет своего танкерного флота - даже которые были, ходят под чужими флагами А ведь мы сейчас полностью зависим от чужих фрахтов танкеров разного назначения К сведению : судовой пай например стоил тогда 20 000 долларов/день, а сейчас и все 50 000 Кроме военных судов нужен флот нар хоза, причём специализированный!
Ответить
11 час.
Alex Nемо
Мне вот просто интересно, сколько грамм угля, миллиграммов нефти поставил СССР в период с июля 1941 года до мая 1945 в фашистскую Германию или её сателлитам в Европе?
Ответить
10 час.
Свежие комментарии