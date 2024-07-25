Театр абсурда
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Театр абсурда

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США не хотят, чтобы Россия продавала СПГ, не хотят, чтобы развивалась наша газовая отрасль, не хотят…, но, что есть мочи, помогают России!

США не хотят, чтобы Россия продавала СПГ, не хотят, чтобы развивалась наша газовая отрасль, не хотят…, но, что есть мочи, помогают России!

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Ничего личного… Это же бизнес… Деньги не пахнут… Мы не помогаем России развиваться и обходить санкции, мы просто зарабатываем свои деньги… А куда девать наши суда? И т.

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Комментарии
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Т
Тамара
Если это ТАК......, ВОСХИЩАЮСЬ тобой РОССИЯ!!!
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15 час.
ВТ
Врам Тавризов
Автор, эти газовозы ходят не под российским флагом! Они не наши! Их построили на деньги амеров, да, и они обслуживают Новатэк. Но между строк - наши не хотят платить за свои же заказы газовозов ? Один Кристоф де  Маржери полностью проплачен и наш? Да .  Надо причитать о том, что у нас нет своего достаточного танкерного флота, что было и начале 1990 -х годов Мне зам министра морского флота сказал, что у России нет своего танкерного флота - даже которые были, ходят под чужими флагами А ведь мы сейчас полностью зависим от чужих фрахтов танкеров разного назначения К сведению : судовой пай  например стоил тогда 20 000 долларов/день, а сейчас и все 50 000 Кроме военных судов нужен флот нар хоза, причём специализированный!
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11 час.
Alex Nемо
Мне вот просто интересно, сколько грамм угля, миллиграммов нефти поставил СССР в период с июля 1941 года до мая 1945 в фашистскую Германию или её сателлитам в Европе?
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10 час.

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