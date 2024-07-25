США не хотят, чтобы Россия продавала СПГ, не хотят, чтобы развивалась наша газовая отрасль, не хотят…, но, что есть мочи, помогают России!

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Врам Тавризов

Автор, эти газовозы ходят не под российским флагом! Они не наши! Их построили на деньги амеров, да, и они обслуживают Новатэк. Но между строк - наши не хотят платить за свои же заказы газовозов ? Один Кристоф де Маржери полностью проплачен и наш? Да . Надо причитать о том, что у нас нет своего достаточного танкерного флота, что было и начале 1990 -х годов Мне зам министра морского флота сказал, что у России нет своего танкерного флота - даже которые были, ходят под чужими флагами А ведь мы сейчас полностью зависим от чужих фрахтов танкеров разного назначения К сведению : судовой пай например стоил тогда 20 000 долларов/день, а сейчас и все 50 000 Кроме военных судов нужен флот нар хоза, причём специализированный!