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Занимательные дипломатические конфузы последнего столетия

Занимательные дипломатические конфузы последнего столетия

Иногда оговориться, проспать или просто выиграть футбольный матч чревато международным скандалом.Они просто были похожиВо время визита в Токио в 2002 году американский лидер Джордж Буш-младший обсуждал с премьер-министром Японии Дзюнъитиро Коидзуки возможность проведения экономических реформ.

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