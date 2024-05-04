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Фетисов о матче «России 25» с Беларусью: «У белорусов не очень сильная команда, но почему-то они все время на нас настраиваются. Всегда тяжелые игры»

Первый из четырех запланированных матчей пройдет в Астане и пойдет в зачет Qazaqstan Hockey Open. Следующие игры состоятся в Омске, Туле и Минске.

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