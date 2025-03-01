Стало известно, что сожгли на Масленицу в арт-парке Никола-Ленивца

+ A — В Никола-Ленивце на Масленицу сожгли 26-метровую мельницу с 30-ю башнями В Калужской области в арт-парке «Никола-Ленивец» состоялось традиционное прощание с зимой и празднование Масленицы с сожжением арт-объекта.