Президент России Владимир Путин покинул Красную площадь под аплодисменты и крики «Россия». Покидая трибуну, российский лидер пожал руки командирам пеших расчетов, ветеранам и участникам специальной военной операции.
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