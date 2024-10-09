Депутат Рады Чернев: Украине разрешат бить по России после выборов президента в США

На Западе могли уже давно принять решение в пользу Киева В Верховной Раде Украины заявили, что Запад может разрешить Киеву использовать свое вооружение для ударов по российской территории только после президентских выборов в Соединенных Штатах, передает РИАМО.
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