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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Свечников забил победный гол в матче с «Вашингтоном», став 3-й звездой. У форварда «Каролины» 6+1 в 8 играх плей-офф

Свечников забил победный гол в матче с «Вашингтоном», став 3-й звездой. У форварда «Каролины» 6+1 в 8 играх плей-офф

Форвард «Каролины» признан третьей звездой 3-й игры серии 2-го раунда Кубка Стэнли (2-1). Всего в 8 матчах текущего плей-офф россиянин набрал 7 (6+1) очков.

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