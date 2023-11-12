Перловка «Поразительная». После одной ложки ваше мнение о перловке изменится в лучшую сторону

Перловая каша получается сочнее всего без замачивания, как ошибочно делают многие. А если добавить к ней немного курицы и овощей, то перловка моментально превратится почти в настоящий плов, приготовить который сможет и начинающий кулинар.
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