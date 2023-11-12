Steak Lovers
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Steak Lovers

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  • Вадим Быстров
    Был в Советской Грузии, ни кто суп Харчо без чеснока не готовил!!!Харчо вкуснее бор...
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Перловка «Поразительная». После одной ложки ваше мнение о перловке изменится в лучшую сторону

Перловка «Поразительная». После одной ложки ваше мнение о перловке изменится в лучшую сторону

Перловая каша получается сочнее всего без замачивания, как ошибочно делают многие. А если добавить к ней немного курицы и овощей, то перловка моментально превратится почти в настоящий плов, приготовить который сможет и начинающий кулинар.

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