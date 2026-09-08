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Царьград

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Прокуратура Марселя раскрыла дерзкую кражу картин Ренуара

Прокуратура Марселя раскрыла дерзкую кражу картин Ренуара

В Кань-сюр-Мер за три минуты украдены четыре картины Пьера Огюста Ренуара. Прокуратура Марселя расследует обстоятельства дерзкого преступления, при котором преступники проникли в музей через окно и оставили часть украденного в саду.

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