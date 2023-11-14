Роднина назвала «первенством ЖЭКа» «Гран-при России»

Наталия

Дума не должна превращаться в место, где спокойно доживают свой век былые кумиры из СССР, уже давно потерявшие способность здраво рассуждать, часто озлобленные, но считающие, что их старые заслуги дают право на недостойное поведение по отношению к кому-либо. Если так уж властям хочется,можно создать при Думе Совет Старейшин с совещательным голосом, финансируемый на средства добровольных жертвователей.