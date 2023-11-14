Медвежий угол
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Медвежий угол

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Роднина назвала «первенством ЖЭКа» «Гран-при России»

Роднина назвала «первенством ЖЭКа» «Гран-при России»

Выступления Родниной на льду я не застал, но слышал в детстве, что была такая великая советская фигуристка.

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Комментарии
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Наталия
Дума не должна превращаться в место, где спокойно доживают свой век былые кумиры из СССР, уже давно потерявшие способность здраво рассуждать, часто озлобленные, но считающие, что их старые заслуги дают право на недостойное поведение по отношению к кому-либо. Если так уж властям хочется,можно создать при Думе Совет Старейшин с совещательным голосом, финансируемый на средства добровольных жертвователей.
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5 час.
Евгений Петров
Какая партия, такие и депутаты
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3 час.
Лариса Шемисова
Притащилась в Россию, т.к. столько бабок могут дать только здесь, а за одним обругать родину, чтобы запад правильно понял.
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2 час.

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