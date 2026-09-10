📷⚡️Перехват перспективного автономного необитаемого аппарата Dive-LD в Ормузском проливе Силы КСИР Ирана зафиксировали и захватили в акватории Ормузского пролива глубоководный автономный аппарат Dive-LD, разработанный американской технологической компанией Anduril.
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