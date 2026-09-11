Известный китайский бренд покоряет Европу: продажи Li Auto стартуют в октябре 2026

Li Auto привезёт в Париж электрокроссовер i6. За рубежом его назовут Li 6 Компания Li Auto 10 сентября сообщила, что впервые покажет европейскую модель на Парижском автосалоне в октябре, а продажи в регионе планирует начать в четвёртом квартале 2026 года.