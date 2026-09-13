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Гюмри без России? Пашинян до того заигрался в рулетку, что над ним хихикает весь мир

Гюмри без России? Пашинян до того заигрался в рулетку, что над ним хихикает весь мир

Вопрос о российской военной базе в Гюмри — это не просто геополитическая головоломка. Это лакмусовая бумажка, которая показывает, насколько далеко готов зайти Никол Пашинян в своём стремлении порвать с Москвой.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Михаил Фадеев
Михаил Фадеевизменено

Обязательно все наши гарнизоны, пока не поздно, выводить нужно из всех бывших баз Союза - они там в роли заложников и рычага давления на нас нынешних, существуют в атмосфере ненависти, геополитического же смысла в них не осталось вовсе!

Профиль пользователя Владимир Аверков
Владимир Аверков

Никол унизил ВВП,а тот проглотил унижение,вот в чём позор для России...когда муж говорит,если не мил,то я уйду,а жена-да и пожалуйста,муж ДОЛЖЕН УЙТИ,если в у него в штанах,осталось,хоть одно яйцо....Ирану хочется контролировать-пусть и контролирует,у него это лучше получится,чем у наших...и парней класть не будем,как в 90х...

Профиль пользователя Леонид Руси
Леонид Руси

У Пашиняна такая мания величия, какая бывает только у детей... Именно поэтому армян не мало, а катастрофически мало... А потом будет ещё меньше, ведь Армения живёт иллюзиями что кто-то всегда будет на них работать, защищать и раздавать деньги... Интересно... а когда они прекратили размножаться? Денег нет, жилплощади тоже... Ну какие дети?

Профиль пользователя Vladimir Lioubimcev
Vladimir Lioubimcevизменено

РОССИИ УХОДИТЬ ИЗ АРМЕНИИ НЕЛЬЗЯ!!  НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!  Только вопрос к армянам: "О ЧЕМ ОНИ ДУМАЮТ, ВЫБИРАЯ ПАШИНЯНА?!"...  Наслушались армян из США... Только те  в США живут, а  эти, пока еще, в Армении.. Уйдет Россия из Армении - РАЗОТРУТ АРМЕНИЮ, ВМЕСТЕ С АРМЯНАМИ - В ПЫЛЬ!!     АРМЯНЕ!! ГОНИТЕ ПАШИНЯНА МЗ АРМЕНИИ!!