Гюмри без России? Пашинян до того заигрался в рулетку, что над ним хихикает весь мир

Вопрос о российской военной базе в Гюмри — это не просто геополитическая головоломка. Это лакмусовая бумажка, которая показывает, насколько далеко готов зайти Никол Пашинян в своём стремлении порвать с Москвой.
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Обязательно все наши гарнизоны, пока не поздно, выводить нужно из всех бывших баз Союза - они там в роли заложников и рычага давления на нас нынешних, существуют в атмосфере ненависти, геополитического же смысла в них не осталось вовсе!
Просто удивительно! А пример Украины с ее стремлением в Европу и результатом этого стремления ничему Армению не учит?
Никол унизил ВВП,а тот проглотил унижение,вот в чём позор для России...когда муж говорит,если не мил,то я уйду,а жена-да и пожалуйста,муж ДОЛЖЕН УЙТИ,если в у него в штанах,осталось,хоть одно яйцо....Ирану хочется контролировать-пусть и контролирует,у него это лучше получится,чем у наших...и парней класть не будем,как в 90х...
Поражает.....Имея мощнейшие рычаги воздействия Россия проводит крайне негативную политику по отношению к себе...Одно бульканье МИДа чего стоит...
У Пашиняна такая мания величия, какая бывает только у детей... Именно поэтому армян не мало, а катастрофически мало... А потом будет ещё меньше, ведь Армения живёт иллюзиями что кто-то всегда будет на них работать, защищать и раздавать деньги... Интересно... а когда они прекратили размножаться? Денег нет, жилплощади тоже... Ну какие дети?
РОССИИ УХОДИТЬ ИЗ АРМЕНИИ НЕЛЬЗЯ!! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!! Только вопрос к армянам: "О ЧЕМ ОНИ ДУМАЮТ, ВЫБИРАЯ ПАШИНЯНА?!"... Наслушались армян из США... Только те в США живут, а эти, пока еще, в Армении.. Уйдет Россия из Армении - РАЗОТРУТ АРМЕНИЮ, ВМЕСТЕ С АРМЯНАМИ - В ПЫЛЬ!! АРМЯНЕ!! ГОНИТЕ ПАШИНЯНА МЗ АРМЕНИИ!!