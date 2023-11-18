В Приднестровье обеспокоены тем, что Берлин усиленно вооружает молдавскую армию

Кишинев получил от Германии очередную партию тяжелых бронемашин «Пиранья».В Приднестровье выразили серьезную тревогу по поводу получения Молдавией новой партии бронетранспортеров «Пиранья», которую передала в распоряжение молдавской армии Германия.
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