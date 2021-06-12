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«Облака и дожди»: петербуржцам придется забыть о солнечной погоде 12 июня

При этом температура воздуха прогреется до 24.В субботу, 12 июня,  на погоду Северной столицы будет оказывать влияние, приближающийся с северо-запада циклон, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

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