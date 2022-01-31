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США опасаются, что КНДР может начать испытания межконтинентальных ракет

США опасаются, что КНДР может начать испытания межконтинентальных ракет

Представитель американской администрации высокого ранга заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены возможностью того, что Северная Корея возобновит испытания межконтинентальных баллистических ракет, а также ядерные испытания, передает Reuters.

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