США опасаются, что КНДР может начать испытания межконтинентальных ракет

Представитель американской администрации высокого ранга заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены возможностью того, что Северная Корея возобновит испытания межконтинентальных баллистических ракет, а также ядерные испытания, передает Reuters.
Представитель американской администрации высокого ранга заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены возможностью того, что Северная Корея возобновит испытания межконтинентальных баллистических ракет, а также ядерные испытания, передает Reuters.
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