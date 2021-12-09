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Стали известны все возможные соперники "Зенита" в 1/16 финала Лиги Европы

Стали известны все возможные соперники "Зенита" в 1/16 финала Лиги Европы

После завершения группового этапа Лиги Европы определились все возможные соперники петербургского "Зенита" в 1/16 финала турнира или нокаут-раунде, как эта стадия называется на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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