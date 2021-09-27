На прошедшем в Австрии чемпионате Европы по профессиональному мастерству Россия заняла первое место.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Россияне заняли первое место на чемпионате Европы по профессиональному мастерству Участники соревновались в десятках дисциплин.
На прошедшем в Австрии чемпионате Европы по профессиональному мастерству Россия заняла первое место.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Россияне заняли первое место на чемпионате Европы по профессиональному мастерству Участники соревновались в десятках дисциплин.
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