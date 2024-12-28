Рахмон озвучил высшую цель правительства Таджикистана

Создание достойных условий жизни для граждан Таджикистана является главной целью правительства республики, заявил глава Таджикистана Эмомали Рахмон в ежегодном обращении к парламенту, сообщает 28 декабря пресс-служба главы республики.
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