Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ХАМАС: палестинцы готовы переселиться из Газы, но только в Иерусалим

ХАМАС: палестинцы готовы переселиться из Газы, но только в Иерусалим

Палестинцы готовы переселиться, но только в Иерусалим. С таким заявлением выступило командование движения ХАМАС пообещав, что любые попытки принудительного или добровольного переселения будут сведены на нет.

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