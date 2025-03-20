ХАМАС: палестинцы готовы переселиться из Газы, но только в Иерусалим

Палестинцы готовы переселиться, но только в Иерусалим. С таким заявлением выступило командование движения ХАМАС пообещав, что любые попытки принудительного или добровольного переселения будут сведены на нет.
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