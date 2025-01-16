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Как развивать абстрактное мышление ребенка

Как развивать абстрактное мышление ребенка

Особенности абстрактного мышления у детей и советы родителям о способах его развития Для того чтобы осмысливать абстрактные понятия, ребенок должен отвлечься от материальной реальности, связанной с ними, и предметов, которые непосредственно значимы для данных понятий.

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