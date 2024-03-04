Новый премьер Казахстана первым делом посетил Россию

Отношения России и Казахстана основаны на братских принципах взаимного уважения и сотрудничества. Именно поэтому недавно вступивший в должность премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов для своего первого международного визита выбрал Россию.
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