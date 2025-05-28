С вершины мира — в тюрьму: украинского альпиниста освободили после Эвереста

Украинский альпинист Андрей Ушаков, покоривший Эверест всего за четыре дня, был освобождён под залог после ареста в Непале за незадекларированный ввоз иностранной валюты, сообщил представитель властей Непала.
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