Эрен, Микаса и капрал Леви возвращаются в полнометражном формате — анонс “Ат...

Эрен, Микаса и капрал Леви возвращаются в полнометражном формате — анонс “Атака на Титана: Последняя атака”Поклонники «Атаки на Титана», считавшие, что сериал завершился финальной серией четвертого сезона 8 ноября 2023 года, были взбудоражены неожиданным заявлением.
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