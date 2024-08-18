Эрен, Микаса и капрал Леви возвращаются в полнометражном формате — анонс “Ат...

Эрен, Микаса и капрал Леви возвращаются в полнометражном формате — анонс “Атака на Титана: Последняя атака”Поклонники «Атаки на Титана», считавшие, что сериал завершился финальной серией четвертого сезона 8 ноября 2023 года, были взбудоражены неожиданным заявлением.