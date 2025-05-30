«Так нам, дуракам, и надо!»: мигранты кормили русских просроченными на 20 лет консервами

На рее никого не вздёрнули? Ну, а тогда что говорить? Кушайте дальше!😏

Валерий Каулин

Удивляет, с каким удовольствием граждане покупают готовые салаты и заказывают готовые блюда с доставкой. Как надо не любить себя, чтобы получать удовольствие, вызванное исключительно собственной ленью, от поедания неизвестно чего, приготовленного неизвестно кем?! Чужих соплей давно не пробовали?