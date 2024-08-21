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Вэнс заявил, что Харрис общается с американцами только с помощью телесуфлера

Вэнс заявил, что Харрис общается с американцами только с помощью телесуфлера

Кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс выразил мнение, что действующий вице-президент страны, намеревающаяся выдвинуться на выборах от демократов, Камала Харрис общается с американцами только с помощью телесуфлера.

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