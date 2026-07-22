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Царьград

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«Говорили все, а запомнили меня»: Арестович* объяснил свои слова «ракет у России осталось на 2–3 дня»

«Говорили все, а запомнили меня»: Арестович* объяснил свои слова «ракет у России осталось на 2–3 дня»

Ставшая мемом фраза «Ракет у России осталось на 2–3 дня» теперь преследует сказавшего её когда-то Арестовича*.

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